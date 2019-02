Bambina di 6 mesi muore in culla

Perde la vita una bimba di appena 6 mesi nel reparto terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale Bufalini di Cesena, in seguito a quella che viene definita “morte in culla”, ovvero una sindrome di morte improvvisa del lattante per cause naturali. Trasportata nella struttura in condizioni gravi, la piccola stava dormendo in una culla quando le sue condizioni sono precipitate. Diversi i tentativi di rianimazione, che però non hanno potuto nulla per salvare la vita della neonata. Aperta dalla magistratura un’inchiesta sul caso.