Bambina contrae il tetano, ancora grave

Ancora gravi le condizioni della bambina di 10 anni di Povegliano Veronese, infettata dal tetano nei giorni scorsi a causa della mancata vaccinazione. La giovane è attualmente ricoverata in terapia intensiva all’Ospedale della donna e del bambino al Polo Confortini di Verona, intubata. I medici si stanno prodigando nelle cure e sono fiduciosi che il decorso della malattia possa essere positivo mentre il sindaco di Povegliano, Lucio Buzzi, ha confermato che la bimba frequenta una scuola elementare privata in un altro comune, motivo per cui l’amministrazione non era a conoscenza che i genitori non avessero provveduto alle vaccinazioni obbligatorie.