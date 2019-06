Bambina rischia di annegare in piscina, a Volta Mantovana

Una bambina di 5 anni ha rischiato di affogare nella piscina di un agriturismo a Volta Mantovana: la vittima era a bordo piscina in compagnia della mamma, quando ad un tratto la donna ha sentito piangere l'altra figlia nel passeggino e si è avvicinata per raggiungerla. Mentre si è allontanata, la bambina di 5 anni è caduta nella piscina per motivi sconosciuti rischiando l’annegamento. A salvarla, alcuni dei ragazzi presenti che si sono tuffati e l'hanno recuperata. Inoltre, un 50enne che aveva appena finito un corso di primo soccorso, ha iniziato il massaggio cardiaco facendo riprendere a battere il cuore della piccola, consentendo ai soccorritori di arrivare in tempo.