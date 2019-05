Bambina risucchiata a fondo vasca, nel Pavese

Uno dei bocchettoni presenti sul fondo di una vasca in una delle piscine delle Terme di Miradolo, nel Pavese, ha risucchiato una ragazzina di 13 anni di Ospedaletto Lodigiano, la quale ha rischiato di annegare. Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri. A salvare la 13enne è stato il tempestivo intervento del personale dell'impianto e di alcune persone presenti, che hanno trascinato fuori dall’acqua la vittima. Quest’ultima, nell’incidente, ha riportato un forte ematoma alla schiena ed è stata stata trasportata per un controllo all' ospedale di Lodi dai sanitari del 118.