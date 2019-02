Bambina scomparsa nei boschi, a Brescia

Iscritto nel registro degli indagati l’operatrice della Fobap incaricata della bambina di 12 anni bengalese Iuschra Gazi, scomparsa durante una gita nei boschi di Cariadeghe, in provincia di Brescia. L’accusa è di lesioni colpose, uno dei reati che può facilmente evolversi in omicidio colposo, dal momento che il corpo della giovane non è ancora stato rinvenuto a distanza di mesi.