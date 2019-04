Bambina scomparsa nei boschi del Bresciano, accusata educatrice

La Procura di Brescia ha richiesto il rinvio a giudizio per l'operatrice della Fondazione bresciana assistenza psicodidabili, responsabile di Iuschra Gazi, la 12enne indiana affetta da autismo sparita nel nulla durante una gita a Serle in provincia di Brescia: la ragazzina infatti, dopo essere scomparsa nei boschi non è stata più trovata nonostante le ricerche durate mesi. Il reato contestato dai sostituti procuratori all'educatrice è quello di omicidio colposo.