Bambini precipitati a Bologna, accusato il padre dei due

Accusato Heitz Chabwore, il padre dei due ragazzini di 11 e 14 anni caduti sabato scorso dal balcone di un condominio a Bologna, indagato per istigazione al suicidio. L’avvocato dell’uomo ha poi spiegato il motivo dell’iscrizione al registro degli indagati: ”Si tratta di un'iscrizione formale, per svolgere gli accertamenti irripetibili. Ci sono ancora pochi elementi, ma si è trattato sicuramente di una disgrazia, come pensano anche gli inquirenti. Il quesito formulato per l'autopsia è molto ampio e volto ad indagare qualunque causa. Si chiede, tra l'altro, di accertare eventuali lesioni pregresse e l'assunzione di farmaci o altre sostanze".