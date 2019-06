Bambini non vaccinati, raccolti 10.000 euro con le sanzioni

Dopo l’introduzione di sanzioni di 50 euro al giorno per i bambini non in regola con i vaccini, il conto complessivo delle sanzioni economiche tocca i 10.000 euro. Inoltre dall'entrata in vigore del provvedimento solo due dei 22 bambini non in regola con la legge Lorenzin, sono stati ritirati dalle scuole comunali mentre i genitori di 7 giovani hanno scelto di avviare il percorso per le vaccinazioni obbligatorie. Gli altri genitori invece, continuando a portare i figli a scuola, hanno dato inizio alle procedure legali per impugnare le sanzioni del Comune di Rimini davanti al giudice di pace.