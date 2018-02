Bambino di 10 mesi ferito in incidente stradale

Ferito, ma salvato dal seggiolino. C'è anche un bimbo di appena 10 mesi fra le quattro persone rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina a Molinella, nel Bolognese. A scontrarsi in modo frontale, in via Idice Abbandonato, sono state una Fiat Punto e una Citroen, quest'ultima finita fuori strada. Il neonato era sull'utilitaria Fiat e ha riportato ferite non preoccupanti, merito a quanto pare del fatto che era assicurato al seggiolino sui sedili posteriori. Soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco, è stato trasportato in condizioni di media gravità all'ospedale Maggiore. Gli adulti ricoverati in ospedale non sono in condizioni gravi.