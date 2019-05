Bambino di 5 anni esce di casa durante la notte, nel Reggiano

Un bambino di 5 anni si è alzato durante la notte, è uscito di casa da solo ed è andato in giro in bicicletta sotto la pioggia senza avvertire nessuno. E' successo a Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia, dove il ragazzo, approfittando della madre a letto e del padre a lavoro, è uscito provocando in seguito l’allarme che ha preoccupato i genitori. Un cittadino ha in seguito segnalato la presenza del giovane nei pressi di un bar, dove una donna l'aveva preso in consegna. Il bambino è stato quindi accompagnato dai Carabinieri ai genitori, ancora allarmati.