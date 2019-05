Bambino cade dal primo piano, a Zocca nel Bolognese

Un bambino di tre anni è stato portato all'ospedale Maggiore di Bologna per essere ricoverato in gravi condizioni, dopo essere precipitato dal balcone di casa a Zocca, in provincia di Modena. La caduta di tre metri dal primo piano è avvenuta mentre giocava col fratellino, quando si è sporto troppo dal balcone per recuperare una pallina di plastica. Subito dopo l’incidente, la madre ha chiamato i soccorsi che sono giunti mediante l’elisoccorso per portare il piccolo in rianimazione.