Bambino chiuso in auto, a Bologna

Un bimbo di 11 mesi è rimasto rinchiuso in auto in località San Gabriele a Baricella in provincia di Bologna, ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Secondo le ricostruzioni, il bambino era rimasto nella vettura dopo l’attivazione del sistema automatico di chiusura. A quel punto, è stata la madre a chiamare il 115 che ha fatto uscire dalla vettura in pochi minuti il piccolo, il quale sta bene e non ha avuto bisogno di assistenza medica.