Bambino di colore deriso da un professore a scuola

"È un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male”. Sono le parole del papà dell'alunno di colore deriso da un maestro supplente di una scuola elementare di Foligno, in provincia di Perugia, rivoltosi al resto della classe con la frase: “Guardate quanto è brutto". L’uomo ha poi continuato: "I miei figli stanno molto bene nella scuola con gli altri bambini, il problema è soltanto con questo maestro. In tanti anni che siamo in questo Paese è la prima volta che ci capita una cosa del genere".