Bambino deceduto a carnevale, tre persone accusate di omicidio

Iscrizione al registro degli indagati da parte della procura di Bologna di tre persone per la morte di Gianlorenzo Mancini, caduto da un carro di carnevale lo scorso 5 marzo. L’ipotesi è di omicidio colposo, un atto dovuto per consentire un’indagine più approfondita del caso, per delineare le responsabilità, ed è stato notificato nei confronti della madre del piccolo, dell'allestitore del carro allegorico e dell'ingegnere che ha rilasciato il collaudo del mezzo. Il bambino, precipitato durante la sfilata in centro storico mentre era insieme alla madre, è morto all’ospedale il giorno successivo.