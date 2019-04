Bambino delle elementari prende a calci una bambina, nel Veronese

Una bambina di soli 9 anni è finita al pronto soccorso dopo essere stata presa a calci al ventre da un compagno di classe. L'episodio è avvenuto nel Veronese e sono solo una parte delle vessazioni che vanno avanti ormai da tre anni ad opera del ragazzino. La madre della vittima, a proposito della situazione, racconta: “avevo chiesto più volte alle insegnanti di intervenire, senza però ottenere nulla". Da quanto riportato dalla stessa vittima, mentre la bambina si stava lavando le mani in bagno il compagno l'ha prima spinta violentemente alle spalle per poi picchiarla in testa e dandole un calcio al basso ventre.