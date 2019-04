Bambino ingerisce accendisigari da auto, a Vignola

Un bambino è stato ricoverato all’ospedale di Vignola in provincia di Modena in seguito all’inserimento di un accendisigari da a uno, che gli ha occluso le vie respiratorie ponendolo in pericolo di vita. I medici hanno effettuato le manovre di distruzione subito dopo il suo arrivo in ospedale, ma durante la prima laringoscopia non è stato possibile individuare il corpo estraneo. Durante il secondo esame però è stato notato un grosso oggetto metallico e grazie ad una semplice operazione è stato estratto l’accendisigari in questione, ponendo il bambino fuori pericolo. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Modena.