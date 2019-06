Bambino ingerisce cocaina, migliorano le condizioni

Un bambino di un anno e mezzo di Piacenza è risultato positivo ai metaboliti della cocaina, ed è ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica degli Spedali civili di Brescia. Le sue condizioni stanno migliorando, ma sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri di Piacenza e di Brescia, che hanno ascoltato i genitori. Questi ultimi avrebbero il bambino con una bustina vuota in mano in un giardino pubblico, poco prima dell’inizio delle crisi convulsive, portandolo al pronto soccorso di Piacenza.