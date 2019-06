Bambino ingerisce topicida, a Bologna

Un bambino di otto mesi di Crevalcore in provincia di Bologna è stato portato al Policlinico di Modena in seguito all’ingestione di alcune dosi di topicida mentre si trovava all'interno di un'abitazione a Pavullo nel Modenese, insieme ai genitori. Sul luogo è intervenuto l'elisoccorso del 118, il quale avrebbe portato in salvo il giovanissimo che adesso non sarebbe in gravi condizioni.