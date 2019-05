Bambino morto a Milano, ricercato il padre

Un bimbo di 2 anni è stato ritrovato senza vita all'interno di un appartamento in via Ricciarelli, a Milano con evidenti segni di violenza. A dare l’allarme è stato il padre, il quale non era presente sul luogo al momento dell’arrivo dei soccorsi che hanno trovato solo la madre della vittima, una croata di 23 anni. Le indagini stanno cercando di risalire al padre, un italiano al momento non reperibile. Secondo quanto emerso, sembra che il piccolo avesse i piedi legati, e diversi lividi su tutto il corpo.