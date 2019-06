Bambino muore affogato in una piscina di Mirabilandia

Attese le analisi dei filmati delle due telecamere di sicurezza che puntano sulla zona dell'incidente di Edoardo Bassani, il bambino di Castrocaro morto annegato in una delle piscine di Mirabilandia, il parco divertimenti i Ravenna. Secondo quanto ricostruito, il bimbo si trovava in una piscina vicino a uno scivolo quando la madre gli avrebbe detto di attendere qualche istante: a quel punto il bambino è riuscito a raggiungere uno specchio d'acqua di un metro e dieci di profondità dove è finito in seguito, dopo essersi tuffato o dopo essere stato spinto. A notarlo e a tirarlo fuori dall’acqua è stato un bagnino di salvataggio prima dell’arrivo del medico del presidio interno del parco e dell’ambulanza.