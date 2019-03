Bambino schiacciato dall’auto del padre, ad Aprica

Un bambino di Milano è rimasto schiacciato dall’auto del padre, presso la località sciistica di Aprica in provincia di Sondrio, durante una vacanza sulla neve. Dopo aver lasciato il giovane in auto da solo durante una sosta al supermercato, l’automobile si è messa in marcia da sola probabilmente a causa della mancanza del freno a mano. Istintivamente il piccolo ha provato ad uscire dal veicolo a causa della paura, ed in quel momento è stato schiacciato dalla stessa, riportando gravi danni. La vittima è stata immediatamente ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Manzoni di Lecco.