Bambino ucciso a Milano, indagato il padre

In corso di valutazione la posizione del padre del piccolo Mehmed, il bambino di due anni e 5 mesi ucciso lo scorso 22 maggio a Milano. L’uomo infatti è stato accusato in seguito ai primi risultati dell'autopsia, secondo il quale il bimbo è morto per un trauma cranico provocato da una botta in testa. L’analisi però non combacia con quanto confessato dal padre che dice di avere colpito suo figlio tirandogli "un calcio sul petto". Per chiarire definitivamente la dinamica del delitto è atteso il risultato della relazione autoptica.