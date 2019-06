Bambino ustionato da liquido bollente, nel Piacentino

Un bambino di 8 mesi è stato portato all'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni al centro grandi ustionati, dopo essere stato travolto accidentalmente da un getto di liquido bollente, riportando ferite e ustioni all’addome e alle gambe. L’incidente è accaduto mentre era insieme ai genitori all'interno dell'area di servizio Arda, lungo l'autostrada A1, a Fiorenzuola in provincia di Piacenza, dove è statosoccorso dall'eliambulanza del 118 che lo ha trasportato in volo nel centro specialistico.