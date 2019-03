Bambino viene rapinato e picchiato da un ladro in maschera

Un ragazzino di soli 11 anni è stato preso a pugni in faccia e minacciato con una lama da un uomo intenzionato a rapinarlo, ad Arcisate in provincia di Varese. Secondo la denuncia della madre del piccolo, il figlio stava tornando a casa dall’oratorio quanto un malintenzionato col volto coperto da una maschera ha bloccato e minacciato la vittima con un coltello costringendolo a dagli il denaro in suo possesso. Il bambino ha però risposto di non avere con se nulla, e a quel punto il rapinatore gli ha tirato un pugno in faccia ed è scappato via. Il ragazzo è stato invece portato al pronto soccorso per le cure, mentre i carabinieri hanno aperto un’indagine per rintracciare l’aggressore, aiutati anche dalle telecamere della zona.