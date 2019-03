Banca degli occhi, furto notturno a Mestre

E’ di diverse centinaia di migliaia di euro il bottino di alcuni ladri che hanno colpito la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, rubando diverse strumentazioni diagnostiche. Al vaglio delle forze dell’ordine le dinamiche dell’accaduto, mentre l’organizzazione no profit sta mettendo in atto un piano d’emergenza per affrontare i disagi ai pazienti. Continua, fanno sapere, le attività di donazione e trapianto dei tessuti oculari, aiutata anche da una raccolta fondi per riparare al danno subito.