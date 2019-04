Bancarotta fraudolenta, custodia cautelare per due trevigiani

Gli agenti della Guardia di Finanza di Cittadella hanno eseguito due ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone di 61 e 57 anni, residenti nel trevigiano, indagati, insieme ad altri cinque, per bancarotta fraudolenta per distrazione e sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte. Eseguite inoltre nelle province di Padova, Treviso, Verona e Venezia, sette perquisizioni nei confronti degli indagati, con l’ispezione dei luoghi di loro proprietà.