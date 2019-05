Bansky a Venezia, allontanato da San Marco

Banksy, l’artista di strada conosciuto a livello mondiale, ha esposto in incognito un'opera a San Marco a Venezia, e i vigili lo allontanano perché sprovvisto di autorizzazione. L’artista ha poi registrato la perfomance dell'esposizione e dell'allontanamento filmando anche l'immagine esposta, ovvero una nave da crociera in bacino San Marco, dipinta in un quadro scomposto.