Barca finisce in acqua, quattro i feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente nautico nella laguna di Venezia: una di loro è in condizioni gravi a causa di una sindrome da annegamento. Secondo le prime informazioni, la barca si è rovesciata all'altezza della bocca di porto di Malamocco, facendo precipitare in acqua gli occupanti che sono stati soccorsi prima da un'altra imbarcazione di passaggio e poi dai sanitari del Suem 118, aiutati dai Vigili del fuoco.