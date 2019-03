Barca prende fuoco, due persone vengono tratte in salvo

Sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco due naufraghi al largo dalla costa tra Bibione e Lignano. Le due vittime sono state notate dopo che la loro imbarcazione ha preso fuoco, e sono state salvate grazie all’utilizzo di un elicottero di Venezia, insieme ad un elisoccorritore che è stato calato in acqua per raggiungere le due persone. Messi in sicurezza, sono stati estratti e portati in porto, per ricevere le cure del personale sanitario, mentre i Vigili del fuoco e la Guardia costiera si sono occupati del mezzo in fiamme.