Barcone di migranti soccorso dalla Marina Militare

Una nave della Marina militare ha portato a termine un intervento al largo della Libia in soccorso di un gommone di migranti in difficoltà per il peggioramento delle condizioni meteo. A bordo, oltre un centinaio di persone, di cui solo una decina era provvista di giubbotti salvagente. Secondo i dati raccolti da Alarm Phone, una bambina di 5 anni sarebbe morta a bordo del mezzo, ma la Marina risponde: "Non risulta alcuna persona deceduta a bordo". Il soccorso è avvenuto quando nave Cigala Fulgosi ha raggiunto il gommone "in acque internazionali a circa 90 miglia a sud di Lampedusa".