Basket, la Fortitudo Bologna torna in serie A

La Fortitudo torna a giocare ai massimi livelli dopo 10 anni di purgatorio, dopo la vittoria 91-79 contro il Ferrara, assicurandosi il primo posto nel girone est di A2 e la promozione in serie A con un anticipo di ben tre turni. La squadra era stata retrocessa nel 2009 a causa di alcune inadempienze economiche, dopo aver vinto il campionato italiano nel 2000 e nel 2005. Dopo la partita, il corteo dei tifosi della Fortitudo arriva in piazza Maggiore tra canti, cori e bandiere, per festeggiare i propri campioni.