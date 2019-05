Batosta per il M5S, ma il partito rimane compatto

Il Movimento 5 Stelle tenta di ripartire dopo la deludente giornata elettorale delle Europee dove totalizza il 17% delle preferenze. Sul risultato, dal movimento sottolineano che il vicepremier non è in discussione. "A Luigi Di Maio, che esorto a proseguire con le importanti iniziative di governo avviate, va il mio totale sostegno", commenta la sindaca di Torino Chiara Appendino. "Richieste di dimissioni? Noi non siamo mica come Renzi o Zingaretti: si lavora sugli errori non sparando contro come fa il Pd. Tutti abbiamo le nostre responsabilità", aggiunge Di Battista. Sul caso, anche Di Maio si espone dicendo: "Ringrazio i 4,5 milioni che hanno votato il M5S e ringrazio anche chi non ci ha votato perché dal loro comportamento noi impariamo e prendiamo una bella lezione. Faccio i complimenti alla Lega e al Pd e a tutti i partiti che hanno avuto un incremento".