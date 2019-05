Battisti, confermata la pena all’ergastolo

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la pena dell'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac, per i quattro omicidi commessi alla fine degli anni '70. L’uomo è stato arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia, e la sua richiesta di commutare la pena del carcere a vita in 30 anni è stata respinta.