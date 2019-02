Nel Bellunese partono le esercitazioni di soccorso alpino

Al via l’esercitazione di soccorso a Misurina in provincia di Belluno, chiamata “Lupo Bianco”, che prevede una serie di interventi delle squadre militari del Comando Truppe Alpine e le altre componenti civili attive in caso di calamità. Secondo una nota del Comando, si tratta di un impiego di procedure nate a scopo militare in esigenze civili. Essenziale anche “Meteomont”, un servizio di monitoraggio del manto nevoso quotidiano, utilizzato per prevenire le valanghe.