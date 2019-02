Bergoglio fotografato insieme alle associazioni di accoglienza

Papa Francesco si fa fotografare durante l’incontro a Sacrofano, con le associazioni di accoglienza “Liberi dalla paura”, facendosi scattare una foto con in mano una spilletta recante la scritta “Apriamo i porti”. Le immagini sono poi state postate su Facebook dallo stesso parroco, don Nandino Capovilla, che si è avvicinato al pontefice per immortalarlo: "Saliamo sui tetti! Coraggiosamente papa Francesco non perde occasione, taglia corto con le esortazioni scontate. Si concede una foto che rilancia quell'Apriamo i porti, che sta unendo cittadini dal nord al sud del Paese e che per i cristiani è obbligo evangelico per essere liberi dalla paura”. Infine vengono ricordate le parole di Papa Francesco proprio a Sacrofano: "La paura è l'origine di ogni schiavitù e di ogni dittatura. Sulla paura del popolo cresce la violenza dei dittatori".