Berlusconi contro Conti

Silvio Berlusconi, ospite a Rete 4, si scaglia contro i cittadini che si rifiutano di votare Forza Italia: "Italiani, siete tutti fuori di testa. Come si fa a ragionare così? Svegliatevi, siete una vergogna”. Il cavaliere inoltre prosegue: "A me la politica ha sempre fatto schifo, anche per le presenze di chi viene votato, sono qui per senso di responsabilità. Conte é un burattino dei due viceministri. E’ una brava persona, sa baciare bene la mano alle signore, veste bene, fa bene finta di essere lui a capo del governo. Di Maio invece ha un solo talento, sorridere e dire bugie in tv. E' inclassificabile".