Biblioteca dedicata a Lorenzo Orsetti, nel Parmense

La nuova biblioteca del comune di Berceto in provincia di Parma, sarà dedicata alla memoria di Lorenzo Orsetti, volontario fiorentino ucciso dall'Isis in Siria. A dichiararlo il sindaco Luigi Lucchi, la cui data di inaugurazione è fissata per il prossimo 14 aprile: "Orsetti è morto per nobili ideali la libertà, l'uguaglianza, l'uguaglianza tra uomo e donna, l'autodeterminazione dei popoli, non interessano più a nessuno mentre dobbiamo affermare questi principi. Le lotte di uomini come Orsetti hanno donato a noi pace, libertà e democrazia. Gli stessi ideali che lo hanno portato dalle parte dei curdi che non guardano alla religione, alla razza, al credo politico, ma che difendono il loro diritto all'autodeterminazione e alla libertà".