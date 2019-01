Biglietti del tram a Milano, scontro Salvini-Sala

"Ritengo che in un momento di difficoltà economica aumentare il biglietto non sia una scelta intelligente. Ci sono tanti modi per recuperare soldi senza aumentare ulteriormente le tasse a chi usa i mezzi pubblici”. A dichiararlo, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini riguardo l’aumento del biglietto a Milano. Ha inoltre commentato l’operato del sindaco Sala sulla questione che "ha fatto tanto in centro, ma le città non sono solo il centro. Da un sindaco mi aspetto più attenzione alle periferie". Risponde quindi il sindaco di Milano: "È difficile stare dietro a Salvini perché passa con disinvoltura dalla Sea Watch a Higuain al biglietto del tram, meglio lavorare che rispondere a tutto. Non ho commenti per Salvini, quello che dovevo dire l'ho già detto”.