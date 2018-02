"E' tardi, non ti visito": una bambina di 5 anni viene riportata a casa, ma muore poche ore dopo

Era arrivata in ritardo all'appuntamento con il medico e per questo era stata rimandata a casa. Ma la piccola Ellie-May Clark, una bambina di 5 anni, è morta poche ore più tardi per asma bronchiale. La vicenda è accaduta nel Galles, dove la piccola è deceduta. Ellie-May, racconta la 'Bbc', era stata accompagnata in una clinica dalla madre per una visita d'urgenza. La figlia respirava affannosamente e aveva difficoltà a camminare. Per questo le viene fissato un appuntamento per le 17.

La donna però arriva con 10 minuti di ritardo e viene rimandata a casa. La dottoressa Joanna Rowe, che deve visitare la bambina, ha come regola quella di non accettare pazienti che si presentano con oltre 10 minuti di ritardo. E per Ellie-May non fa eccezioni. Quando le chiedono di tornare, alla madre della piccola crolla il mondo addosso. Si sente "arrabbiata" e "sconvolta". Anche la figlia le chiede perché la dottoressa non voglia vederla.