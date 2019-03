Blitz ai camion del latte, in Sardegna

Ennesimo assalto alle autocisterne del latte in Sardegna, dove nel Nuorese un camion è stato dato alle fiamme, durante il trasporto del carico. Il mezzo è stato fermato da due uomini armati a volto coperto che hanno forzato il guidatore ad uscire dal mezzo, per poi appiccare il fuoco. Si tratta circa del decimo blitz in un mese, e arriva nel giorno in cui i pastori si riuniscono per un assemblea. Intanto, gli investigatori stanno ascoltando l’autista per cercare di risalire agli autori del gesto.