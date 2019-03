Blitz in Veneto contro i membri della ’Ndrangheta

E’ in corso da parte dei Carabinieri di Padova e la Guardia di finanza di Venezia un’operazione contro la ’Ndrangheta in Veneto che prevede l’esecuzione di 33 misure cautelari per altrettanti sospettati membri del gruppo criminale, accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al riciclaggio, usura, sequestro di persona, estorsione e emissione di fatture inesistenti. Il blitz è stato coordinato dalla Procura antimafia di Venezia.