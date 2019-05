Blocco di cemento colpisce operaio nel Piacentino

Gravi le condizioni di un operaio 50enne rimasto ferito a causa di un infortunio sul lavoro in un’azienda del Piacentino. La vittima stava effettuando alcuni lavori di demolizione insieme ad altri due colleghi operai in un vecchio stabile all'interno di un'azienda agricola. Mentre si trovava in cima ad un ponteggio a oltre due metri da terra, un blocco di cemento è crollato cadendo sull’uomo e facendo cedere l’impalcatura su cui si trovava. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco mentre il 118 ha trasportato d'urgenza il ferito all'ospedale Maggiore di Parma a causa dei traumi subiti.