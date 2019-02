“Blue Whale Challenge”, denunciata una 23enne

Un altro caso del tristemente famoso fenomeno mondiale della "Blue Whale Challenge”, il gioco mortale che ha portato a decine di decessi nel mondo e diventato virale pochi anni fa. Tramite Istagram e Facebook infatti, una ragazza aiutata da un minorenne avrebbe costretto una ragazzina di 14 anni, a infliggersi alcuni tagli sul corpo e ad inviarle le foto come primo delle 50 prove di coraggio che caratterizzano il gioco, dietro minacce di morte. Mandata a giudizio per il prossimo 16 aprile una 23enne, con le accuse di atti persecutori e violenza privata: si tratta del primo caso finito in tribunale a Milano.