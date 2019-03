Bologna, il 4% dei bambini risulta ancora non vaccinato

Su 8.000 bambini iscritti agli asili nidi e alle scuole dell’infanzia di Bologna si registrano 300 di loro ancora senza autocertificazione sui vaccini, che dev’essere fornita dai genitori, per un totale di circa il 4% degli iscritti non ancora in regola. Il Comune invierà quindi alle famiglie una lettera di avvertimento per sollecitarli a vaccinarli, pena la limitazione o la sospensione da scuola. Sui dati commenta anche il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Bologna, Paolo Pandolfi: “Nella fascia d'età 0-6 anni, su 34.500 bambini residenti nei 45 comuni coperti dalla nostra azienda sanitaria, 840 non ci risulterebbero in regola con i vaccini. Di questi non tutti vanno a scuola".