Bologna, avvelena la moglie con una dose letale di farmaci

Dopo aver provato ad assassinare la moglie facendole ingerire a sua insaputa alcuni succhi di frutta con dentro dosi letali di farmaci, un uomo di 54 anni è stato denunciato per tentato omicidio dalla procura di Bologna. Sempre secondo l’accusa, il responsabile non ha soccorso la coniuge durante lo stato di sonno profondo, rassicurando la madre di lei sulle sue condizioni. La donna però, sospettando qualcosa, si è recata comunque a casa della figlia trovandola in quello stato, e chiamando quindi il 118.