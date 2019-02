A Bologna l’impianto fotovoltaico più grande d’Italia

Verrà installato sul tetto della nuova area Mercatale del mercato di Bologna, l’impianto fotovoltaico da 450 kWp di potenza, abbinato ad un sistema di accumulo di taglia industriale, garantendo la quasi totale autonomia energetica alla struttura. Si tratta infatti dell’impianto fotovoltaico più grande in Italia, che guiderà il Centro agro-alimentare di Bologna verso l’obiettivo del 100% di autonomia tramite energia solare. Infine, il tetto risulta economicamente sostenibile senza finanziamenti, un ulteriore primato in Italia la cui produzione energetica in eccesso verrà impiegata per le colonnine di ricarica per veicoli elettrici.