Bologna innevata, sotto controllo i disagi

La morsa della neve attanaglia l’Emilia Romagna, insieme a Toscana e Lazio. Disagio all'aeroporto Marconi di Bologna con la cancellazione o il dirottamento di 15 voli su altri scali. Proseguono intanto le operazioni necessarie di schiacciamento e per il trattamento “de-icing” per gli aeroplani, mentre le strade le strade di Bologna vengono invase da mezzi spargisale e spazzaneve soprattutto nelle strade principali. Si registrano solo alcuni rallentamenti della circolazione per la presenza di ghiaccio, mentre proseguono regolarmente i treni alla Stazione Centrale.