Bologna, pezzi di statue cadono dalla chiesa

Verificatosi a Bologna il crollo di alcuni calcinacci dalla facciata della chiesa di Santa Caterina in Strada Maggiore nel capoluogo, probabilmente causati dal forte vento di questi giorni. A sgretolarsi sono state alcune statue posizionate sulla sommità dell’edificio, vecchie di circa 200 anni, diversamente dalla chiesa che invece risale ai primi del 1600. Nessun ferito fortunatamente, ma l’episodio ha preoccupato le forze dell’ordine che hanno messo in sicurezza la facciata in attesa di un sopralluogo più meticoloso.