Bologna ricorda la strage della stazione del 1980

Si ferma anche quest’anno Bologna per commemorare le 85 vittime della Strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, in occasione del 38esimo anniversario.

Si torna a chiedere di fare chiarezza sulla più grande strage di civili avvenuta in Italia nel dopoguerra.

In mattinata i familiari delle vittime si riuniranno in Comune con il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, dopodiché il corteo sfilerà per via Indipendenza fino al raggiungimento della stazione per la cerimonia ufficiale.

Il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, ha sottolineato che la cerimonia non dev’essere una "passerella, un'occasione per farsi vedere".

E’ infine giunto anche l'appello dal vescovo di Bologna Matteo Zuppi: "forse è da ingenui e non serve a niente, ma chiedo a chi sa qualcosa di parlare e togliersi il peso, dimostrando che è un uomo e non un vile".