Bomba alla stazione di Bologna, era tnt e t4

Secondo le indagini, la bomba detonata il 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna era costituita da Tnt e T4 di provenienza da scaricamento di ordigni bellici. Non si esclude inoltre “la presenza di una percentuale di gelatinato a base di nitroglicerina". La perizia chimico-esplosivistica è stata depositata nel processo per l'ex Nar Gilberto Cavallini per concorso nella strage.